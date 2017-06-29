Жертвы вируса Petya не смогут вернуть информацию даже за деньги

Особенность кода вируса Petya, который ранее поразил компьютеры в России, на Украине и ряде других стран, не позволяет восстановить захваченную им информацию даже после уплаты требуемого злоумышленниками выкупа.

Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили в коде вируса ошибку, которая и препятствует расшифровке данных. Кроме того, они нашли компонент уничтожения информации и предположили, что вымогательство служило прикрытием для атаки иного рода, сообщается на сайте новостной службы Лаборатории.

Атака вируса Petya началась 27 июня. Специалисты установили, что он распространялся с помощью с помощью бухгалтерского программного обеспечения, которым пользуются компании Украины. Вирус блокировал доступ к данным и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

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