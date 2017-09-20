Жертвами землетрясения в Мексике стали более 100 человек
В результате мощного землетрясения в Мексике погибли 119 человек. Не исключено, что количество жертв стихии может возрасти.
Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября. Их магнитуда составила 7,1. Эпицентр находился на юго-востоке страны в 111 километрах от столицы.
Наибольшее количество пострадавших пришлось на штат Морелос – 54 человека. Жертвы есть в штатах Пуэбла, Мехико и некоторых других. Разрушены десятки зданий, миллионы людей остались без электричества, передает «URA.RU».
В начале месяца в Мексике произошло землетрясение, которое было признано самым мощным за последние сто лет. Тогда его жертвами стали 98 человек.
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