Жертвами ДТП в Забайкалье стали более 10 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края погибли 11 человек. Еще несколько десятков пострадали.

Инцидент произошел минувшей ночью на 702-м километре трассы Иркутск-Чита. Девять женщин и один мужчина скончались на месте, еще один пассажир – по дороге в больницу, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Минздрав, что в ДТП пострадали около 40 человек, из которых 34 находятся в тяжелом состоянии. Раненых перевозят в больницы Читы на самолетах и автомобилях.

К настоящему времени полиция завершила осмотр места происшествия. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), передает РИА «Новости».

Уточняется, что автобус перевозил паломников. В какой-то момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. Предполагается, что водитель мог не справится с управлением. В общей сложности в автобусе находился 51 человек.