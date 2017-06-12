Жертвами ДТП в Забайкалье стали более 10 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края погибли 11 человек. Еще несколько десятков пострадали.

Инцидент произошел минувшей ночью на 702-м километре трассы Иркутск-Чита. Девять женщин и один мужчина скончались на месте, еще один пассажир – по дороге в больницу, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Минздрав, что в ДТП пострадали около 40 человек, из которых 34 находятся в тяжелом состоянии. Раненых перевозят в больницы Читы на самолетах и автомобилях.

К настоящему времени полиция завершила осмотр места происшествия. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), передает РИА «Новости».

Уточняется, что автобус перевозил паломников. В какой-то момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. Предполагается, что водитель мог не справится с управлением. В общей сложности в автобусе находился 51 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
Следующая новость Полиция Британии отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО