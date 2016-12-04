Жертвами взрыва на угольной шахте в Китае стали 32 горняка
Жертвами взрыва, произошедшего на угольной шахте в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, стали 32 горняка.
Инцидент произошел, когда в забое находился 181 шахтер. Спасателям удалось спасти 149 рабочих.
Ранее сообщалось о взрыве на шахте в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, в результате которого погиб 21 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
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