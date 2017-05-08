Жертвами взрыва в Могадишо стали восемь человек
В центре столицы Сомали прогремел взрыв. Погибли восемь человек, еще свыше 20 получили ранения.
О состоянии пострадавших не сообщается, однако медики отмечают, что число жертв инцидента может возрасти.
В полиции заявили, что взрыв был устроен террористом-смертником, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Позднее стало известно, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Террористы отметили, что среди погибших в результате взрыва были два генерала.
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