Жертвами взрыва в Могадишо стали восемь человек

В центре столицы Сомали прогремел взрыв. Погибли восемь человек, еще свыше 20 получили ранения.

О состоянии пострадавших не сообщается, однако медики отмечают, что число жертв инцидента может возрасти.

В полиции заявили, что взрыв был устроен террористом-смертником, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Позднее стало известно, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России). Террористы отметили, что среди погибших в результате взрыва были два генерала.