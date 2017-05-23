Жертвами взрыва в Манчестере стали 19 человек
В результате взрыва на стадионе в британском Манчестере погибли 19 человек. Еще 50 получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошел на стадионе «Манчестер-Арена» около 22:35 по местному времени (00:35 мск) во время концерта поп-певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек.
Власти расценивают произошедшее как теракт, передает ТАСС со ссылкой на начальника полиции графства Большой Манчестер Иэна Хопкинса. Каких-либо подробностей относительно инцидента он не сообщил. При этом попросил очевидцев информировать полицию о любых деталях, которые могут оказаться полезны следствию.
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