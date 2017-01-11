Жертвами взрыва в Кандагаре стали пятеро дипломатов ОАЭ
Пятеро сотрудников дипломатического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов погибли в результате взрыва в афганской провинции Кандагар.
Подробности произошедшего уточняются, передают «Народные новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента были ранены посол ОАЭ и губернатор афганской провинции. Позднее стало известно, что погибли 11 человек и еще 16 пострадали.
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