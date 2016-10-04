Жертвами взрыва в Харбине стали три человека
Не менее трех человек погибли в результате взрыва в высотном здании в Харбине (Китай), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Несколько человек пострадали. Точное количество раненых неизвестно.
Взрыв произошел во вторник около 4:40 по местному времени из затронул 13, 14 и 15 этажи здания. На 14-м этаже взрывная волна выбила оконные стекла.
Скорее всего, взрыв случился из-за утечки газа.
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