Жертвами взрыва в Харбине стали три человека

Не менее трех человек погибли в результате взрыва в высотном здании в Харбине (Китай), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Несколько человек пострадали. Точное количество раненых неизвестно.

Взрыв произошел во вторник около 4:40 по местному времени из затронул 13, 14 и 15 этажи здания. На 14-м этаже взрывная волна выбила оконные стекла.

Скорее всего, взрыв случился из-за утечки газа.

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