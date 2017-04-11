Жертвами взрыва в Афганистане стали четверо детей
На севере Афганистана в провинции Кундуз взрывом убиты четверо детей, передает Агентство «Синьхуа».
По предварительной информации, неизвестный бросил гранату в сторону автобусной остановки.
Также сообщается о семерых раненых. Афганская Национальная полиция (АНП) приступила к расследованию дела.
После взрыва сотрудники АНП перевезли раненых в местную больницу, где один из них остается в тяжелом состоянии.
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