Жертвами взрыва в Афганистане стали четверо детей

На севере Афганистана в провинции Кундуз взрывом убиты четверо детей, передает Агентство «Синьхуа».

По предварительной информации, неизвестный бросил гранату в сторону автобусной остановки.

Также сообщается о семерых раненых. Афганская Национальная полиция (АНП) приступила к расследованию дела.

После взрыва сотрудники АНП перевезли раненых в местную больницу, где один из них остается в тяжелом состоянии.