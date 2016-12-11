Жертвами терактов в Турции стали 29 человек

Жертвами терактов в Турции, произошедших вечером рядом со стадионом Vodafon-Arena, стали 29 человек.

Уточняется, что на террористы привели в действие два взрывных устройства с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом.

По словам министра внутренних дел Турции Сулейнмаа Сойлу, всего пострадали 166 человек. Среди погибших 27 сотрудников полиции и двое гражданских.

В это время на стадионе проходил матч между футбольными клубами «Бешикташ» и «Бурсаспор». Позже стало известно, что болельщиков среди пострадавших нет.

По данным правоохранительных органов, нападение организовали радикалы из «Рабочей партии Курдистана» или боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, сообщает «Интерфакс».