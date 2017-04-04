Жертвами теракта в метро Петербурга стали 14 человек

Жертвами взрыва, произошедшего накануне в метро Петербурга, стали 14 человек, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, 11 человек погибли на месте происшествия, еще трое скончались в агонирующем состоянии - один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое - в приемном отделении Мариинской больницы.

На данный момент еще 49 человек находятся в стационаре, 13 человек были отпущены домой в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС.

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным, взрыв совершил смертник-одиночка, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии.