Жертвами теракта в Кабуле стали 20 человек

В результате взрыва в столице Афганистана погибли 20 человек. Еще 40 получили ранения.

Инцидент произошел у здания Верховного суда. По данным МВД Афганистана, террорист-смертник совершил самоподрыв на парковке, когда работники суда садились в автобус.

Большинство погибших и пострадавших являются гражданскими лицами. Многие раненые находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.