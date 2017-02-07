Жертвами теракта в Кабуле стали 20 человек
В результате взрыва в столице Афганистана погибли 20 человек. Еще 40 получили ранения.
Инцидент произошел у здания Верховного суда. По данным МВД Афганистана, террорист-смертник совершил самоподрыв на парковке, когда работники суда садились в автобус.
Большинство погибших и пострадавших являются гражданскими лицами. Многие раненые находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.
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