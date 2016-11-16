Жертвами теракта в Кабуле стали четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 11 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.

Инцидент произошел у здания министерства обороны страны, передает агентство Pajhwok. По его данным, автомобиль, в котором ехали сотрудники сил безопасности, был атакован террористом-смертником на мотоцикле.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако власти страны полагают, что к теракту могут быть причастны талибы.