Жертвами теракта в Кабуле стали четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли и еще 11 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Инцидент произошел у здания министерства обороны страны, передает агентство Pajhwok. По его данным, автомобиль, в котором ехали сотрудники сил безопасности, был атакован террористом-смертником на мотоцикле.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако власти страны полагают, что к теракту могут быть причастны талибы.
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