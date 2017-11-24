Жертвами теракта в Египте стали 155 человек
В результате нападения неизвестных на мечеть на севере Синайского полуострова погибли 155 человек.
Большинство жертв – сотрудники правоохранительных органов, пришли в мечеть на вечернюю молитву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ. Боевики сначала устроили взрыв, а затем открыли по присутствующим огонь из стрелкового оружия.
По различным данным, ранения получили от 80 до 120 человек. Власти Египта объявили траур по жертвам инцидента.
Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к нападению.
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