Жертвами теракта в Багдаде стали более 20 человек
По меньшей мере 27 человек погибли в результате двух взрывов в центре Багдада.
Первый взрыв прогремел у популярного магазина, торгующего мороженым. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Второй взрыв произошел неподалеку от одного из главных мостов иракской столицы. По данным телеканала Al Arabia, ранения получили более 100 человек.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).
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