Жертвами ДТП в Таиланде стали 19 человек
В результате столкновения двухэтажного пассажирского автобуса с грузовиком в Таиланде погибли 19 человек.
Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Двухэтажный автобус, перевозивший 50 человек, после столкновения опрокинулся, а грузовой автомобили въехал в дерево.
Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются, сообщает Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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