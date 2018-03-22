Жертвами ДТП в Таиланде стали 19 человек

В результате столкновения двухэтажного пассажирского автобуса с грузовиком в Таиланде погибли 19 человек.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Двухэтажный автобус, перевозивший 50 человек, после столкновения опрокинулся, а грузовой автомобили въехал в дерево.

Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются, сообщает Nation News со ссылкой на местные СМИ.