Жертвами стрельбы в мечети в Канаде стали пять человек
Неизвестные открыли огонь на поражение в мечети в канадском городе Квебек, застрелив пять человек.
Полицейским удалось задержать одного из нападавших, второму удалось скрыться, однако сейчас ведутся его поиски.
Данных о людях, получивших ранения, пока не поступало.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет приветствовать тех, кому не удалось въехать в США из-за миграционного указа Дональда Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «Национальная служба новостей».
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