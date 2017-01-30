Жертвами стрельбы в мечети в Канаде стали пять человек

Неизвестные открыли огонь на поражение в мечети в канадском городе Квебек, застрелив пять человек.

Полицейским удалось задержать одного из нападавших, второму удалось скрыться, однако сейчас ведутся его поиски.

Данных о людях, получивших ранения, пока не поступало.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет приветствовать тех, кому не удалось въехать в США из-за миграционного указа Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «Национальная служба новостей».