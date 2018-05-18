Жертвами стрельбы в американской школе стали восемь человек

Еще несколько человек, включая офицера полиции, получили ранения.

Инцидент произошел в городе Санта Фе, расположенном в 30 километрах от Хьюстона в штате Техас. Стрельбу устроил один из учащихся школы. В настоящее время он задержан. Мотивы его действий устанавливаются.

Ряд очевидцев утверждали, что перед тем как открыть огонь, стрелок бросил в один из классов взрывчатку. Полиция прочесала здание школы и прилегающую территорию, но следов взрывчатых веществ не обнаружила, сообщает KHOU 11 News.

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