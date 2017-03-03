Жертвами схода лавины в КБПР стали четыре человека
Четыре человека погибли в результате схода лавины на горе Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Пятого удалось спасти.
Тела всех жертв лавины – двух мужчин и двух женщин – найдены спасателями и переданы сотрудникам правоохранительных органов. По факту их гибели начата доследственная проверка. Поисковая операция месте происшествия завершена, передает РИА «Новости».
Согласно предварительным данным, погибшие женщины были жительницами Москвы и Кирова. Из Москвы был и один из мужчин, личность второго устанавливается. Пострадавший – житель Нижнего Новгорода. В настоящее время находится в больнице.
Руководитель региона Юрий Коков поручил оказать всестороннюю поддержку семьям погибших под лавиной.
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