Жертвами схода лавины в КБПР стали четыре человека

Четыре человека погибли в результате схода лавины на горе Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Пятого удалось спасти.

Тела всех жертв лавины – двух мужчин и двух женщин – найдены спасателями и переданы сотрудникам правоохранительных органов. По факту их гибели начата доследственная проверка. Поисковая операция месте происшествия завершена, передает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, погибшие женщины были жительницами Москвы и Кирова. Из Москвы был и один из мужчин, личность второго устанавливается. Пострадавший – житель Нижнего Новгорода. В настоящее время находится в больнице.

Руководитель региона Юрий Коков поручил оказать всестороннюю поддержку семьям погибших под лавиной.

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Места: Россия
События: происшествия
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