Жертвами схода лавины в центральной Италии стали 25 человек

По меньше мере 25 человек погибли в результате схода лавины в итальянской провинции Абруццо, которая накрыла отель с постояльцами.

Тела жертв стихии были обнаружены спасателями. Чтобы добраться до гостиницы, им пришлось преодолеть четырехметровую снежную преграду, сообщают «Народные новости» со ссылкой на итальянское телевидение.

Ранее сообщалось, что три человека из числа постояльцев отеля числятся пропавшими без вести.