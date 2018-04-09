Жертвами ракетного удара в Сирии стали более 10 человек
В результате удара по сирийской авиабазе «Тийфор» в провинции Хомс погибли 14 человек.
Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в числе жертв инцидента несколько граждан Ирана, передает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетный удар был нанесен израильскими самолетами. При этом они не вторгались в воздушное пространство Сирии, а выпустили ракеты, находясь на ливанской территории.
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