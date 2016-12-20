Жертвами отравления «Боярышником» в Иркутске стали 53 человека

Жертвами отравления настойкой «Боярышника» в Иркутске стали 53 человека. Как отмечается в материале, флаконы с настойкой боярышника, содержащей концентрированный метиловый спирт и антифриз, продавались по всему городу.

На данный момент полиция задержала пятерых подозреваемых в распространении данного вещества.

Вместе с тем, на этикетке флаконов с «Боярышником» было написано, что концентрат для ванн, а не для употребления внутрь. В составе было указано, что вещество содержит экстракт боярышника, лимонную кислоту, глицерин и этиловый спирт, что и вызвало интерес к настойке у людей с алкогольной зависимостью.

Употребив всего одну чайную ложку технического спирта, человек мгновенно ослепнет, а через несколько минут впадает в кому, отмечается в материале «ТВЦ».

В связи с массовым отравлением мэрия Иркутска объявила режим чрезвычайной ситуации, запретив продажу любой спиртосодержащей бытовой химии.