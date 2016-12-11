Жертвами обрушения крыши церкви на юге Нигерии стали около 200 человек
Жертвами обрушения крыши в городе Уйо на юге Нигерии стали около 200 человек.
Ранее власти страны сообщили о гибели 60 прихожан церкви, однако данные до сих пор уточняются. Отмечается, что здание церкви было не завершено, так как строители спешили закончить работы для проведения церемонии в субботу.
Сначала на находившихся внутри здания людей посыпались металлические балки, а после рухнула крыша, сообщает «РИА Новости».
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