Жертвами обрушения крыши церкви на юге Нигерии стали около 200 человек

Жертвами обрушения крыши в городе Уйо на юге Нигерии стали около 200 человек.

Ранее власти страны сообщили о гибели 60 прихожан церкви, однако данные до сих пор уточняются. Отмечается, что здание церкви было не завершено, так как строители спешили закончить работы для проведения церемонии в субботу.

Сначала на находившихся внутри здания людей посыпались металлические балки, а после рухнула крыша, сообщает «РИА Новости».