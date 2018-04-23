Жертвами наезда микроавтобуса в Торонто стали 5 пешеходов

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов на оживленном перекрестке канадского города Торонто погибли пять человек.

На кадрах, снятых сразу же после происшествия, видны несколько человек, лежащих на пешеходной дорожке.

Водитель микроавтобуса, совершивший наезд, арестован, сейчас его допрашивает полиция.

Отмечается, что в ходе задержания он оказал сопротивление и угрожал полицейским пистолетом.

По некоторым данным, нападавший является уроженцем Канады курдского происхождения, сообщает «Интерфакс».