Жертвами наезда грузовика в Берлине стали 12 человек
Жертвами наезда грузовика, произошедшего на рождественской ярмарке в Берлине, стали 12 человек.
По данным полиции, еще 48 человек находятся в больницах города в крайне тяжелом состоянии.
Вечером 19 декабря грузовик с польскими номерами наехал на посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина. Грузовая фура проехала по территории рынка примерно 80 метров.
Предполагаемый водитель грузовика задержан, о мотивах его поступка пока не сообщается. По словам главы МВД Германии, «многое говорит» в пользу версии теракта. Об этом сообщает «Ридус».
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