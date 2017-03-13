Жертвами мусорной лавины в Эфиопии стали более 60 человек

В результате мусорного оползня в столице Эфиопии Аддис-Абебе погибли более 60 человек. Большинство из них – женщины и дети.

Инцидент произошел в минувшие выходные на свалке, куда свозился мусор на протяжении более 50 лет. В общей сложности под завалом оказались не менее 150 человек. Первоначально сообщалось о 46 погибших и 37 спасенных.

Спасательная операция продолжается. Причины происшествия пока не установлены, передает CNN.