Жертвами мусорной лавины в Эфиопии стали более 60 человек
В результате мусорного оползня в столице Эфиопии Аддис-Абебе погибли более 60 человек. Большинство из них – женщины и дети.
Инцидент произошел в минувшие выходные на свалке, куда свозился мусор на протяжении более 50 лет. В общей сложности под завалом оказались не менее 150 человек. Первоначально сообщалось о 46 погибших и 37 спасенных.
Спасательная операция продолжается. Причины происшествия пока не установлены, передает CNN.
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