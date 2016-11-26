Жертвами минометного обстрела боевиков в Мосуле стали 16 человек
Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) обстреляли из минометов районы города Мосула, занятые иракской армией.
В результате погибли 16 человек из числа мирных жителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство АР.
Штурм Мосула, в котором наряду с правительственными войсками Ирака участвуют курдские ополченцы и силы коалиции США, начался в середине октября. С тех пор город сумели покинуть свыше 70 тысяч мирных жителей.
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