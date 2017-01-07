Жертвами ДТП в Марокко стали 10 человек

По меньшей мере 10 человек сгорели в результате ДТП на юге Марокко. Еще 22 получили ранения.

Инцидент произошел на трассе, ведущей в город Агадир. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, которые после этого загорелись, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Часть пострадавших была доставлена на вертолете в Марракеш, а остальных раненых разместили в больницах Агадира. По факту происшествия начато расследование.