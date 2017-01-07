Жертвами ДТП в Марокко стали 10 человек
По меньшей мере 10 человек сгорели в результате ДТП на юге Марокко. Еще 22 получили ранения.
Инцидент произошел на трассе, ведущей в город Агадир. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, которые после этого загорелись, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Часть пострадавших была доставлена на вертолете в Марракеш, а остальных раненых разместили в больницах Агадира. По факту происшествия начато расследование.
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