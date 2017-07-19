Жертвами ДТП под Курском стали четверо детей
В Курской области в результате ДТП погибли четверо детей и один взрослый.
Инцидент произошел у населенного пункта Щетинка. Два легковых автомобиля – Peugeot и Volkswagen – столкнулись лоб в лоб. Помимо погибших, пострадали еще семь человек. Они госпитализированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По факту ДТП проводится проверка. Предполагается, что виновник аварии – водитель Peugeot, который перед столкновением выполнил разворот с нарушением ПДД.
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