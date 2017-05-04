Жертвами крушения вертолета в Башкирии стали три человека

В Башкирии потерпел крушение вертолетRobinson, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки.

Согласно предварительным данным, катастрофа произошла в Белорецком районе, в 30 км южнее населенного пункта Инзер. Предполагается, что находившиеся на его борту три человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет обнаружен и к месту его падения направлены спасатели. Причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия.

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