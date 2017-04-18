Жертвами крушения вертолета в Турции стали 12 человек

В турецкой провинции Тунджели разбился полицейский вертолет. В результате катастрофы погибли 12 человек.

В числе жертв семеро правоохранителей, трое сотрудников управления безопасности, один военнослужащий и один судья, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Инцидент произошел 18 апреля днем. Связь с вертолетом пропала вскоре после его взлета.

Согласно данным СМИ, погибшие работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля.