Жертвами крушения вертолета в Турции стали 12 человек
В турецкой провинции Тунджели разбился полицейский вертолет. В результате катастрофы погибли 12 человек.
В числе жертв семеро правоохранителей, трое сотрудников управления безопасности, один военнослужащий и один судья, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Инцидент произошел 18 апреля днем. Связь с вертолетом пропала вскоре после его взлета.
Согласно данным СМИ, погибшие работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля.
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