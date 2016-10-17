Жертвами крушения самолета в Огайо стали два человека

Двухместный винтовой самолет потерпел крушение в американском штате Огайо, два человека погибли, сообщает агентство AP со ссылкой на местные СМИ.

Крушение произошло в труднодоступной лесистой местности в округе Уоррен, причины инцидента уточняются.

В расследовании произошедшего участвуют представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).