Жертвами крушения самолета в Огайо стали два человека
Двухместный винтовой самолет потерпел крушение в американском штате Огайо, два человека погибли, сообщает агентство AP со ссылкой на местные СМИ.
Крушение произошло в труднодоступной лесистой местности в округе Уоррен, причины инцидента уточняются.
В расследовании произошедшего участвуют представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).
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