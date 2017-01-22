Жертвами крушения поезда на востоке Индии стали 32 человека, сообщила газета The Times of India.

Как уточняется в материале, трагедия произошла около 23:00 субботы по местному времени в штате Андхра-Прадеш неподалеку от станции Кунеру.

В результате схода с рельсов локомотива и девяти вагонов пострадали около 100 человек Спасатели извлекают заблокированных в вагонах людей, сообщает «Интерфакс».