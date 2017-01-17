Жертвами крушения «Боинга» под Бишкеком стали 38 человек

Жертвами крушения турецкого грузового «Боинга» под Бишкеком стали 38 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Ранее сообщалось о 37 погибших, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также новорожденная девочка. Кроме того, в результате катастрофы пострадали 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.

Грузовой самолет «Боинг 747 400» турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта «Манас». Большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета, сообщает «Интерфакс».