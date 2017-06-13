Жертвами крушения автобуса в Забайкалье стали 14 человек

Жертвами ДТП в Забайкалье стали 14 человек, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Как уточняется в материале, водитель автобуса, перевозившего паломников, скончался в реанимации.

В ночь на 12 июня водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на 702 километре трассы «Байкал», где велись дорожные работы. В результате транспортное средство упало с насыпи.

На данный момент в больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека, 18 из них - в реанимации. Федеральный центр и ведущие врачи страны помогают в лечении через телемедицинские консультации.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, сообщает «Национальная служба новостей».