Жертвами ДТП в Китае стали 10 человек
В Китае пассажирский автобус сорвался с моста в реку. В результате погибли 10 человек.
ДТП произошло в уезде Кайян городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу. Причины аварии пока неизвестны. Помимо дести погибших, пять человек получили ранения. Еще четверо считаются пропавшими без вести.
На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства ДТП, ведутся поиски пропавших, передает Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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