Жертвами экстремальных «игр» и квестов за год стали более 800 детей в России

В минувшем году в интернете были выявлены 4 тыс. 864 ссылки суицидальной тематики, а число подростков и детей, покончивших жизнь самоубийством под воздействием «дистанционного манипулирования», составило 820 человек, заявила спикер ГД Ирина Яровая.

По ее словам, это данные Следственного комитета РФ. «Мы обладаем сведениями только по тем несчастным детям, которые фактически были убиты дистанционно чужими руками, (когда) ребенок находится в состоянии безысходности, им манипулируют и им управляют», - цитирует ТАСС Ирину Яровую.

Вице-спикер с возмущением вспомнила о так называемых квестах, «играх» для молодежи, таких как «Иди или умри», «Зацеперы», фактически поощряющих суицид. По мнению Яровой, против российских детей ведется настоящая, целенаправленная и продуманная война.