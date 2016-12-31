Жертвами двух взрывов в Багдаде стали более 20 человек
В результате двух взрывов на рынке в центре столицы Ирака погиб 21 человек.
Еще 44 человека получили ранения, передает агентство АР, не приводя каких-либо подробностей инцидента.
В то же время Kurdistan24, что оба взрывных устройства были заложены на небольшом расстоянии друг от друга. Вторая бомба взорвалась после того, как на месте первого взрыва собрались люди, чтобы помочь раненым. В результате количество жертв и пострадавших значительно возросло.
На месте происшествия работают полицейские и медики. О причастности к взрывам пока не заявила ни одна террористическая группировка.
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