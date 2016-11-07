Жертвами двух терактов в Ираке стали 27 человек

Жертвами двух терактов, произошедших в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака, стали не менее 27 человек, сообщает «ТВ Центр».

Как уточняется в материале, одна из атак произошла в населенном пункте Тикрит, где погибли 15 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести.

Второй взрыв прогремел в городе Самарра, унеся жизни 12 человек, из них 10 - паломники из соседнего Ирана.

Опасаясь дальнейших терактов, власти Ирака ввели комендантский час в Тикрите и Самарре. Пока ни одна из действующих экстремистских группировок не взяла ответственность за атаки в этих городах.