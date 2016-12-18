Жертвами авиакатастрофы в Индонезии стали 13 человек
В Индонезии в результате крушения военного транспортного самолета Hercules C-130 погибли 13 человек.
Инцидент произошел на востоке страны, в провинции Папуа. Самолет перевозил груз продовольствия из города Тимика в город Вамена. На его борту находились 10 военнослужащих и тое членов экипажа.
Самолет разбился в горах неподалеку от пункта назначения. Предполагается, что причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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