Жертвами авиакатастрофы в Индонезии стали 13 человек

В Индонезии в результате крушения военного транспортного самолета Hercules C-130 погибли 13 человек.

Инцидент произошел на востоке страны, в провинции Папуа. Самолет перевозил груз продовольствия из города Тимика в город Вамена. На его борту находились 10 военнослужащих и тое членов экипажа.

Самолет разбился в горах неподалеку от пункта назначения. Предполагается, что причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.