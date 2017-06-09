Жертвами атаки террористов на город в Сомали стали 38 человек
Жертвами атаки в Сомали, совершенной группировкой «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) утром 8 июня, стали 38 человек.
Целью боевиков стала военная база правительственной армии, расположенная в городе Аф Урур в автономном регионе Пунтленд. Помимо человеческих жертв, военные потеряли 14 автомобилей, которые были сожжены.
В результате боя вооруженные силы Сомали смогли вернуть под контроль захваченный террористами город на востоке страны.
«Это был ожесточенный бой. Сейчас мы отбили город», - заявил один из военнослужащих.
Террористическая группировка «Аш-Шабаб финансируется «Аль-Каидой» (запрещена в России), сообщает «ТВ Центр».
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