Жертвами атаки террористов на город в Сомали стали 38 человек

Жертвами атаки в Сомали, совершенной группировкой «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) утром 8 июня, стали 38 человек.

Целью боевиков стала военная база правительственной армии, расположенная в городе Аф Урур в автономном регионе Пунтленд. Помимо человеческих жертв, военные потеряли 14 автомобилей, которые были сожжены.

В результате боя вооруженные силы Сомали смогли вернуть под контроль захваченный террористами город на востоке страны.

«Это был ожесточенный бой. Сейчас мы отбили город», - заявил один из военнослужащих.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб финансируется «Аль-Каидой» (запрещена в России), сообщает «ТВ Центр».