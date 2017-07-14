Жертвами атаки в Египте оказались гражданки Германии
Жертвами атаки в египетской Хургаде стали две гражданки Германии, а не Украины, как сообщалось ранее.
При этом, представитель МИД Германии пока официально не подтвердил и не опроверг данную информацию.
Ранее посол Украины в Египте Геннадий Латий опроверг информацию о гибели в Египте двух украинских граждан в результате нападения неизвестного с ножом.
По словам дипломата, ранение получила Елена Михайленко, которая родилась на Украине, но является гражданкой России.
Сегодня днем вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в курортном городе в Хургаде. В результате ранения получили граждане Чехии, Армении и России, сообщает «Интерфакс».
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