Жертвами атаки в Египте оказались гражданки Германии

Жертвами атаки в египетской Хургаде стали две гражданки Германии, а не Украины, как сообщалось ранее.

При этом, представитель МИД Германии пока официально не подтвердил и не опроверг данную информацию.

Ранее посол Украины в Египте Геннадий Латий опроверг информацию о гибели в Египте двух украинских граждан в результате нападения неизвестного с ножом.

По словам дипломата, ранение получила Елена Михайленко, которая родилась на Украине, но является гражданкой России.

Сегодня днем вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в курортном городе в Хургаде. В результате ранения получили граждане Чехии, Армении и России, сообщает «Интерфакс».