Жерар Депардье встретился с ученицами пансиона Минобороны РФ

Французский актер Жерар Депардье встретился с воспитанницами пансиона Минобороны РФ в Москве. Он признался, что всегда мечтал об учебе в такой школе.

Более ста воспитанниц пансиона поприветствовали актера на французском и русском языках. Перед Депардье выступил ансамбль барабанщиц.

Также ученицы исполнили для него песни на французском языке, разыграли сценку из мюзикла, станцевали ирландский танец, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел», - отметил актер.

Ранее Депардье выступил за участие спортсменов из России в Олимпийских играх в 2018 году.