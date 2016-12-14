Жерар Депардье подал три иска на 7,2 млн рублей к предпринимательнице Лазаревой
В Арбитражный суд Москвы поступило три иска от актера Жерара Депардье к индивидуальной предпринимательнице Елене Лазаревой на общую сумму в 7,2 миллиона рублей.
В чем состоят претензии Депардье, пока неизвестно, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.
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