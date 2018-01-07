Жену Андрея Аршавина задержали в аэропорту Москвы
Рейс из Москвы в Алма-Ату был задержан на два часа в Рождество из-за дебоша, который на борту самолета устроила жена футболиста Андрея Аршавина Алиса.
Как сообщает телеканал «360», конфликт начался из-за грязного подгузника. Женщина, поднявшись на борт самолета вместе с детьми, отказалась занять место и пристегнуться, объяснив это необходимостью срочно сменить ребенку памперс.
В результате рейс был отменен, Аршавину сняли с борта и передали сотрудникам правоохранительных органов. Пока с женщиной вели профилактическую беседу, самолет вылетел в Алма-Ату.
Осенью 2017 года Алиса Аршавина заявляла о намерении подать на развод с футболистом Андреем Аршавиным из-за измен супруга.
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