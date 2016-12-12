Женское окружение влияет на характер мужчины
По словам американских ученых, более мягкие начальники – это те, у которых есть дочь. Начальники с дочерями, как было отмечено, готовы платить своим подчиненным большую зарплату, нежели те начальники-мужчины, у которых есть сыновья.
Также было определено, что сестры формируют у мужчин более жесткий характер. Кроме того, такие мужчины, как правило, не делят с женщинами решение бытовых проблем, - сообщает «Экономика сегодня».
Заметно, что мужчины, у которых жены являются домохозяйками, не ценят труд представительниц прекрасной половины человечества и совершенно не могут понять коллег-женщин. Кроме того, работать под руководством женщин, для таких сильного пола просто неприемлемо.
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