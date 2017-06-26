Женская сборная России взяла шахматное золото

Женская сборная России впервые в своей истории одержала победу на командном чемпионате мира.

Серебряные медали завоевала сборная Китая, бронза – у Грузии.

При этом россиянки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В их активе четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013), отмечает ТАСС.

Состав нашей сборной был таков: Александра Костенюк, Катерина Лагно, Валентина Гунина, Ольги Гири и Александра Горячкина.

В мире шахмат не всегда правит балом только логика и расчет, иногда в нем присутствует и интуиция, когда видишь правильный ход не разумом, а внутренним чувством.

Добавляйтесь в группу игры «Интуит» - участвуйте в конкурсах и выигрывайте ценные призы.