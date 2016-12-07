Женская сборная России по гандболу уступила Румынии – 17:22 на Евро-2016

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу, который проходит в Швеции, российская женская сборная уступила команде Румынии со счетом 17:22.

Ранее олимпийские чемпионки переиграли сборную Хорватии, а в последнем туре сыграют 9 декабря со сборной Норвегии.

Согласно регламенту, во второй групповой этап чемпионата Европы попадут по три лучшие сборные из каждого квартета.

Ранее женская сборная России по гандболу никогда не побеждала на континентальных первенствах.