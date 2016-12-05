Женская сборная России начала Евро-2016 по гандболу с победы над Хорватией – 32:26
В первом туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу, который проходит в Швеции, женская сборная России победила сборную Хорватии со счетом 32:26.
Олимпийские чемпионки на протяжении всей встречи имели ощутимое преимущество, несмотря на то что имели перед турниром большие проблемы с составом.
В следующем туре подопечные Евгения Трефилова 7 декабря встретятся со сборной Румынии, - сообщает ТАСС.
Женская сборная России по гандболу еще никогда в своей истории не побеждала на континентальных первенствах.
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