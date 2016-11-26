Женская сборная РФ по керлингу стала победительницей чемпионата Европы
Женская сборная России по керлингу одержала победу выиграла чемпионат Европы, который проходил в Шотландии.
В финальном матче российской команде противостояли спортсменки из Швеции. Россиянки Виктория Моисеева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Портунова и Юлия Гузиева победили их со счетом 6:4, передает ТАСС.
Российская команда выигрывает чемпионат Европы по керлингу в четвертый раз. Ранее этот титул был завоеван ей в 2006, 2012 и 2015 годах.
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